Переговоры Украины, РФ и США — Зеленский анонсировал новые встречи

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заслушал доклады от украинской делегации о трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Он анонсировал, что уже на этой неделе состоятся новые встречи.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Детали трехсторонних переговоров в Абу-Даби

"Доклад нашей делегации после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами. Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны", — рассказал Зеленский.

Новость дополняется...