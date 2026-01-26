Переговоры Украины, РФ и США — Зеленский анонсировал новые встречи

Зеленский анонсировал новые трехсторонние переговоры — детали
Дата публикации 26 января 2026 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заслушал доклады от украинской делегации о трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Он анонсировал, что уже на этой неделе состоятся новые встречи.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
"Доклад нашей делегации после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами. Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны", — рассказал Зеленский.
