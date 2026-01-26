Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал новые трехсторонние переговоры — детали

Зеленский анонсировал новые трехсторонние переговоры — детали

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 15:23
Переговоры Украины, РФ и США — Зеленский анонсировал новые встречи
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заслушал доклады от украинской делегации о трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Он анонсировал, что уже на этой неделе состоятся новые встречи.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Детали трехсторонних переговоров в Абу-Даби

"Доклад нашей делегации после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами. Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны", — рассказал Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский переговоры ОАЭ перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
