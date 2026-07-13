Зеленський анонсував наступну зустріч "Коаліції охочих" в Україні

Володимир Зеленський. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Карина Приходько Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч "Коаліції охочих" буде проведена в Україні. Він подякував партнерам за підтримку та визнання сил нашої держави.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав за результатами зустрічі "Коаліції охочих".

Зустріч "Коаліції охочих"

Після засідання президент подякував партнерам за підтримку та зазначив, що спільними зусиллями всього за 12 місяців спільними зусиллями учасники коаліції зможуть зробити недорогу та ефективну антибалістичну систему, яка буде захищати Європу та весь світ. Вона називається FREYJA.

Зеленський також наголосив на важливості посилення тиску на Росію, у тому числі санкційного, щоб прискорити завершення війні.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Парижі відбулося засідання Антибалістичної коаліції в рамках "Коаліції охочих". Її ініціював Володимир Зеленський.

За підсумками цієї зустрічі Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає французькі винищувачі Rafale у 2028-2029 роках. Крім того, Париж надасть Києву ліцензію на виробництво французьких ракет.