Зеленський заявив про проведення аудиту у низці компаній

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 22 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо важливих питань фінансової стійкості та відносин із партнерами. Зокрема, глава держави повідомив про проведення аудиту діяльності низки компаній.

Про це Володимир Зеленський розповів у Telegram.

Зеленський проводить нараду. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів нараду та анонсував аудит компаній

Сьогодні, 22 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ключових аспектів фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами.

Під час наради урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки — вже зафіксовано майже 10 мільйонів заявок у "Дії" та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей.

Зеленський зазначив, що перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва.

"Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", — зауважив лідер.

Крім того, під час наради Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення.

Президент зазначив, що вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній — усіх відповідних фінансових операцій.

Також, за його словами, підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів.

"Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким. Доручив Прем’єр-міністерці України щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство. Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", — поінформував Зеленський.

Також глава держави доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Крім того, сьогодні віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Також сторони обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський затвердив склад делегації України для консультацій щодо закінчення війни.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Зеленському доведеться підписати "мирний план", який він пропонує.