Главная Новости дня Зеленский анонсировал масштабный аудит в ряде компаний

Зеленский анонсировал масштабный аудит в ряде компаний

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 13:56
обновлено: 15:04
Зеленский заявил о проведении аудита в ряде компаний
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 22 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по важным вопросам финансовой устойчивости и отношений с партнерами. В частности, глава государства сообщил о проведении аудита деятельности ряда компаний.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram.

Читайте также:
Зеленський проводить нараду
Зеленский проводит совещание. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел совещание и анонсировал аудит компаний

Сегодня, 22 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ключевым аспектам финансовой устойчивости, поддержки украинцев и отношений с партнерами.

Во время совещания чиновники доложили о реализации программы зимней поддержки — уже зафиксировано почти 10 миллионов заявок в "Дії" и через сеть Укрпочты. В частности, более чем 2 миллиона заявок на детей.

Зеленский отметил, что первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года. Главное, оформить заявку на зимнюю поддержку за время до Рождества.

"Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом году, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", — отметил лидер.

Кроме того, во время совещания Зеленский обсудил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы весомые решения.

Президент отметил, что уже продолжается аудит деятельности государственных энергетических компаний — всех соответствующих финансовых операций.

Также, по его словам, подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов.

"Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким. Поручил Премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", — проинформировал Зеленский.

Также глава государства поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ. Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, сегодня вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и министр финансов Украины Сергей Марченко доложили о деталях консультаций с представителями международных финансовых институтов, работе с миссией МВФ. Также стороны обсудили подготовку к встречам с кредиторами и структурные маяки.

Напомним, что накануне Зеленский утвердил состав делегации Украины для консультаций по окончанию войны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется подписать "мирный план", который он предлагает.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
