Зеленський анонсував кадрові зміни: частина громад відстає у підготовці до зими
30 червня 2026 19:12
Володимир Зеленський на зустрічі з Юлією Свириденко та Сергієм Корецьким. Фото: ОП
Україна продовжує комплексну підготовку до опалювального сезону. Однак є громади, які відстають у підготовчій роботі. Через це можливі кадрові зміни.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з директором ПАТ "Укрнафта" Сергієм Корецьким та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.
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