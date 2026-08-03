Зеленський: 17 ключових виробників балістичних ракет РФ обходять санкції

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним показником роботи українських послів має стати залучення зброї, фінансової допомоги та рішень, які посилюють тиск на Росію. Також він наголосив на необхідності посилення санкцій проти російських виробників балістичних ракет.

Про це глава держави повідомив під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України, передає Новини.LIVE.

Зеленський визначив нові пріоритети для українських послів

Президент наголосив, що Росія продовжує нарощувати балістичну загрозу, тоді як підприємства, які виробляють таку зброю, досі не перебувають під достатньо жорсткими міжнародними санкціями.

За словами Зеленського, українська дипломатія має зосередитися на отриманні максимальної військової допомоги, фінансування та політичної підтримки від партнерів.

"Якість роботи посольства повинна вимірюватися обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які на Росію тиснуть", — наголосив президент.

Посли мають знати, де є ракети для України

Глава держави підкреслив, що кожен український посол має чітко розуміти, які системи протиповітряної оборони та боєприпаси доступні в країні перебування, і працювати над їхнім постачанням Україні.

Зеленський окремо згадав ракети для комплексів Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та HAWK, а також озброєння для бойової авіації й безпілотників.

Він також зазначив, що методи роботи дипломатів можуть відрізнятися залежно від країни — через офіційні або неофіційні канали, за підтримки громадянського суспільства чи без широкої публічності. Водночас кінцевий результат має бути однаковим — збільшення військової допомоги Україні.

За словами президента, саме за цим критерієм надалі оцінюватиметься ефективність роботи українських посольств і дипломатів.

Новини.LIVE писали, що у межах 21-го пакета санкцій Європейського Союзу під обмеження потрапив помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. Він неодноразово представляв Росію на переговорах з українською стороною.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що новий пакет санкцій враховує низку пропозицій України, спрямованих на скорочення доходів Росії. Він також закликав міжнародних партнерів зберігати єдність і розпочати підготовку до 22-го пакета обмежень.