Засудили агента ФСБ, який палив об’єкти Укрзалізниці на Дніпропетровщині - деталі

Спецпризначенець СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України засудила до 15 років ув’язнення агента російської спецслужби. Він організовував підпали об’єктів Укрзалізниці та автомобілів Збройних сил на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє СБУ у п'ятницю, 27 червня.

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Деталі справи

За матеріалами слідства, 32-річний місцевий мешканець, який перебував без роботи, був завербований окупантами через Телеграм-канал із пропозицією "легких грошей". Восени 2024 року він підпалив дві релейні шафи на залізничній інфраструктурі та автомобіль, що належав військовим.

Для здійснення диверсій зловмисник виготовляв легкозаймисті суміші і фіксував свої дії на відео, яке надсилав російським "кураторам".

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" у Дніпрі, коли він намагався підпалити ще один службовий автомобіль ЗСУ. Під час обшуку вилучили засоби підпалу та телефон, з якого агент підтримував зв’язок із замовниками.

Слідчі СБУ за участю Національної поліції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури довели провину чоловіка за кількома статтями Кримінального кодексу: диверсія в умовах воєнного стану, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Суд виніс покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, підкреслюючи, що боротьба з агентурою та диверсіями триває на всіх фронтах.

Нагадаємо, що у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали російського агента, який намагався здійснити теракт проти військовослужбовця Національної гвардії. Зловмисник використав хитрий план — заманив бійця на зустріч під виглядом побачення з дівчиною, щоб підірвати його. Оперативники запобігли вибуху та нейтралізували загрозу.

А у Харкові затримали жінку, яка влаштувала теракт проти українських захисників. Вона заклала вибухівку у скутер.