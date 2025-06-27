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Здійснював підпали на Дніпропетровщині — засуджено агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 17:50
Засудили агента ФСБ, який палив об’єкти Укрзалізниці на Дніпропетровщині - деталі
Спецпризначенець СБУ. Фото: СБУ
Ключові моменти Деталі справи

Служба безпеки України засудила до 15 років ув’язнення агента російської спецслужби. Він організовував підпали об’єктів Укрзалізниці та автомобілів Збройних сил на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє СБУ у п'ятницю, 27 червня.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

За матеріалами слідства, 32-річний місцевий мешканець, який перебував без роботи, був завербований окупантами через Телеграм-канал із пропозицією "легких грошей". Восени 2024 року він підпалив дві релейні шафи на залізничній інфраструктурі та автомобіль, що належав військовим.

Для здійснення диверсій зловмисник виготовляв легкозаймисті суміші і фіксував свої дії на відео, яке надсилав російським "кураторам".

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" у Дніпрі, коли він намагався підпалити ще один службовий автомобіль ЗСУ. Під час обшуку вилучили засоби підпалу та телефон, з якого агент підтримував зв’язок із замовниками.

Слідчі СБУ за участю Національної поліції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури довели провину чоловіка за кількома статтями Кримінального кодексу: диверсія в умовах воєнного стану, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Суд виніс покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, підкреслюючи, що боротьба з агентурою та диверсіями триває на всіх фронтах.

Нагадаємо, що у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали російського агента, який намагався здійснити теракт проти військовослужбовця Національної гвардії. Зловмисник використав хитрий план — заманив бійця на зустріч під виглядом побачення з дівчиною, щоб підірвати його. Оперативники запобігли вибуху та нейтралізували загрозу.

А у Харкові затримали жінку, яка влаштувала теракт проти українських захисників. Вона заклала вибухівку у скутер.

СБУ Укрзалізниця ЗСУ Дніпропетровська область ФСБ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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