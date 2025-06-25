СБУ затримала харків'янку яка передала ЗСУ замінований скутер

Затримана мешканка Харкова. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція оперативно затримали у Харкові громадянку, яка співпрацювала зі спецслужбами Росії. Вона вчинила теракт проти українських військових.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Злочин стався 20 червня біля одного з кафе в Харкові, коли двоє захисників підходили до "волонтерського" моторолера. Саме тоді російська сторона дистанційно активувала вибуховий пристрій, закладений у багажнику скутера.

Скутер, який підірвали дистанційно. Фото: СБУ

Російські спецслужби завербували харків'янку, яка шукала роботу

Слідство встановило, що для цієї атаки російські спецслужби використали 19-річну мешканку Харкова, яку знайшли через Telegram-канали з пошуку роботи. П

ісля вербування вона отримала від куратора інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою в побутових умовах. Жінка придбала хімічні реагенти, дроти, акумулятор та телефони для дистанційного підриву та виготовила вибухівку. Потім вона заклала її у скутер.

Виявлені компоненти, які мали бути використані для СВП. Фото: СБУ

Крім того, стало відомо, що російські спецслужби відстежували рух українських військових до місця замаскованого теракту за допомогою прихованої камери, яку встановили заздалегідь.

Після підриву жінка спробувала сховатися, однак вже за кілька годин її викрили та затримали.

Під час обшуку в неї вилучили рештки компонентів для виготовлення вибухівки та мобільний телефон із доказами її контактів з ворогом. Слідчі СБУ вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу — терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Затриманій загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька днів тому у Харкові затримали чоловіка, який також на замовлення спецслужб РФ підірвав військовослужбовця ЗСУ.

Також голова СБУ Василь Малюк назвав кількість українців, яких уже покарали за державну зраду.