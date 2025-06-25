СБУ задержала харьковчанку которая передала ВСУ заминированный скутер

Задержана жительница Харькова. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция оперативно задержали в Харькове гражданку, которая сотрудничала со спецслужбами России. Она совершила теракт против украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Преступление произошло 20 июня возле одного из кафе в Харькове, когда двое защитников подходили к "волонтерскому" мотороллеру. Именно тогда российская сторона дистанционно активировала взрывное устройство, заложенное в багажнике скутера.

Скутер, который взорвали дистанционно. Фото: СБУ

Российские спецслужбы завербовали харьковчанку, которая искала работу

Следствие установило, что для этой атаки российские спецслужбы использовали 19-летнюю жительницу Харькова, которую нашли через Telegram-каналы по поиску работы. П

осле вербовки она получила от куратора инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства в бытовых условиях. Женщина приобрела химические реагенты, провода, аккумулятор и телефоны для дистанционного подрыва и изготовила взрывчатку. Затем она заложила ее в скутер.

Обнаружены компоненты, которые должны были быть использованы для СВУ. Фото: СБУ

Кроме того, стало известно, что российские спецслужбы отслеживали движение украинских военных к месту замаскированного теракта с помощью скрытой камеры, которую установили заранее.

После подрыва женщина попыталась скрыться, однако уже через несколько часов ее разоблачили и задержали.

Во время обыска у нее изъяли остатки компонентов для изготовления взрывчатки и мобильный телефон с доказательствами ее контактов с врагом. Следователи СБУ уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт, приведший к гибели человека. Задержанной грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, несколько дней назад в Харькове задержали мужчину, который также по заказу спецслужб РФ взорвал военнослужащего ВСУ.

Также глава СБУ Василий Малюк назвал количество украинцев, которых уже наказали за государственную измену.