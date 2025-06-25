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Главная Новости дня СБУ нашла "волонтерку", которая дала ВСУ скутер со взрывчаткой

СБУ нашла "волонтерку", которая дала ВСУ скутер со взрывчаткой

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 14:05
СБУ задержала харьковчанку которая передала ВСУ заминированный скутер
Задержана жительница Харькова. Фото: СБУ
Ключові моменти Харьковчанка согласилась устроить теракт против военных ВСУ Российские спецслужбы завербовали харьковчанку, которая искала работу

Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция оперативно задержали в Харькове гражданку, которая сотрудничала со спецслужбами России. Она совершила теракт против украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Харьковчанка согласилась устроить теракт против военных ВСУ

Преступление произошло 20 июня возле одного из кафе в Харькове, когда двое защитников подходили к "волонтерскому" мотороллеру. Именно тогда российская сторона дистанционно активировала взрывное устройство, заложенное в багажнике скутера.

теракт Харків
Скутер, который взорвали дистанционно. Фото: СБУ

Российские спецслужбы завербовали харьковчанку, которая искала работу

Следствие установило, что для этой атаки российские спецслужбы использовали 19-летнюю жительницу Харькова, которую нашли через Telegram-каналы по поиску работы. П

осле вербовки она получила от куратора инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства в бытовых условиях. Женщина приобрела химические реагенты, провода, аккумулятор и телефоны для дистанционного подрыва и изготовила взрывчатку. Затем она заложила ее в скутер.

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Обнаружены компоненты, которые должны были быть использованы для СВУ. Фото: СБУ

Кроме того, стало известно, что российские спецслужбы отслеживали движение украинских военных к месту замаскированного теракта с помощью скрытой камеры, которую установили заранее.

После подрыва женщина попыталась скрыться, однако уже через несколько часов ее разоблачили и задержали.

Во время обыска у нее изъяли остатки компонентов для изготовления взрывчатки и мобильный телефон с доказательствами ее контактов с врагом. Следователи СБУ уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт, приведший к гибели человека. Задержанной грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, несколько дней назад в Харькове задержали мужчину, который также по заказу спецслужб РФ взорвал военнослужащего ВСУ.

Также глава СБУ Василий Малюк назвал количество украинцев, которых уже наказали за государственную измену.

СБУ теракт ВСУ взрыв ФСБ Харьков
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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