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Главная Новости дня Осуществлял поджоги на Днепропетровщине — осужден агент РФ

Осуществлял поджоги на Днепропетровщине — осужден агент РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 17:50
Осудили агента ФСБ, который поджигал объекты Укрзализныци на Днепропетровщине - детали
Спецназовец СБУ. Фото: СБУ
Ключові моменти Детали дела

Служба безопасности Украины приговорила к 15 годам заключения агента российской спецслужбы. Он организовывал поджоги объектов Укрзализныци и автомобилей Вооруженных сил на Днепропетровщине.

Об этом сообщает СБУ в пятницу, 27 июня.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

По материалам следствия, 32-летний местный житель, который находился без работы, был завербован оккупантами через Телеграмм-канал с предложением "легких денег". Осенью 2024 года он поджег два релейных шкафа на железнодорожной инфраструктуре и автомобиль, принадлежавший военным.

Для осуществления диверсий злоумышленник изготавливал легковоспламеняющиеся смеси и фиксировал свои действия на видео, которое отправлял российским "кураторам".

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" в Днепре, когда он пытался поджечь еще один служебный автомобиль ВСУ. Во время обыска изъяли средства поджога и телефон, с которого агент поддерживал связь с заказчиками.

Следователи СБУ с участием Национальной полиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры доказали вину мужчины по нескольким статьям Уголовного кодекса: диверсия в условиях военного положения, препятствование деятельности ВСУ и умышленное повреждение имущества путем поджога.

Суд вынес наказание в виде 15 лет лишения свободы, подчеркивая, что борьба с агентурой и диверсиями продолжается на всех фронтах.

Напомним, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали российского агента, который пытался совершить теракт против военнослужащего Национальной гвардии. Злоумышленник использовал хитрый план —  заманил бойца на встречу под видом свидания с девушкой, чтобы взорвать его. Оперативники предотвратили взрыв и нейтрализовали угрозу.

А в Харькове задержали женщину, которая устроила теракт против украинских защитников. Она заложила взрывчатку в скутер.

СБУ Укрзализныця ВСУ Днепропетровская область ФСБ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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