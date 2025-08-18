Продавали наркотики у комендантську годину — викрито організацію

Затримання учасника злочинної організації. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 11 учасників злочинної наркоорганізації у трьох містах України. Вони заробляли на збуті кокаїну у комендантську годину. Їхній дохід на місяць складав до 500 000 доларів.

Про це повідомили у Національній поліції 18 серпня.

Затримання злочинної наркоорганізації

Правоохоронці розповіли, що ділки використовували посвідчення волонтерів, липові перепустки, документи різних держустанов і завдяки цьому постачали наркотики vip-клієнтам. Вартість одного граму кокаїну з послугою "нічного таксі" становила 250 доларів.

"Організатор цього "стартапу" курував всіма діями "підлеглих" виключно телефоном. Ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку 24/7", — йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили усіх фігурантів цієї організації. Організатор схеми ретельно підбирав кур'єрів, які проходили відбір та перевірку. Водночас його довірена особа займалася фінансовими питаннями, забезпечувала документами для роботи в нічний час та контролювала всіх учасників.

Затримання учасника злочинної організації. Фото: Нацполіція

Зазначається, що лише в нічний час доби ділки щомісяця мали до 2000 доз кокаїну, це майже пів мільйона доларів чистого прибутку.

"Для ліквідації діяльності банди співробітники Нацполіції та СБУ провели спецоперацію в Одесі, Дніпрі та Києві. Також вилучили наркотики, зброю, перепустки, посвідчення волонтерів, гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 1,6 млн грн, 53 мобільні телефони, 65 банківських карток тощо", — розповіли у Нацполіції.

Обшуки в учасників схеми. Фото: Нацполіція

Так, у Києві затримали 11 осіб. Усім повідомили про підозри у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція цих статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові викрили масштабну нарколабораторію, яку організував громадянин Киргизстану. Попередня оцінка вилученого — майже 25 мільйонів гривень.

Водночас в Одесі також перекрили канал наркотрафіку. 18-річний хлопець розповсюджував психотропи для наркоугруповання.