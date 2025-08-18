Продавали наркотики в комендантский час — разоблачена организация

Задержание участника преступной организации. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали 11 участников преступной наркоорганизации в трех городах Украины. Они зарабатывали на сбыте кокаина в комендантский час. Их доход в месяц составлял до 500 000 долларов.

Об этом сообщили в Национальной полиции 18 августа.

Реклама

Читайте также:

Задержание преступной наркоорганизации

Правоохранители рассказали, что дельцы использовали удостоверения волонтеров, липовые пропуска, документы различных госучреждений и благодаря этому поставляли наркотики vip-клиентам. Стоимость одного грамма кокаина с услугой "ночного такси" составляла 250 долларов.

"Организатор этого "стартапа" курировал всеми действиями "подчиненных" исключительно по телефону. Дельцы создали сеть каналов в мессенджерах, где обещали доставку 24/7", — говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили всех фигурантов этой организации. Организатор схемы тщательно подбирал курьеров, которые проходили отбор и проверку. В то же время его доверенное лицо занималось финансовыми вопросами, обеспечивало документами для работы в ночное время и контролировало всех участников.

Задержание участника преступной организации. Фото: Нацполиция

Задержание участника преступной организации. Фото: Нацполиция

Задержание участника преступной организации. Фото: Нацполиция

Отмечается, что только в ночное время суток дельцы ежемесячно имели до 2000 доз кокаина, это почти полмиллиона долларов чистой прибыли.

"Для ликвидации деятельности банды сотрудники Нацполиции и СБУ провели спецоперацию в Одессе, Днепре и Киеве. Также изъяли наркотики, оружие, пропуска, удостоверения волонтеров, деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 1,6 млн грн, 53 мобильных телефона, 65 банковских карточек и т.д.", — рассказали в Нацполиции.

Обыски у участников схемы. Фото: Нацполиция

Обыски у участников схемы. Фото: Нацполиция

Обыски у участников схемы. Фото: Нацполиция

Так, в Киеве задержали 11 человек. Всем сообщили о подозрениях в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Санкция этих статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в Харькове разоблачили масштабную нарколабораторию, которую организовал гражданин Кыргызстана. Предварительная оценка изъятого — почти 25 миллионов гривен.

В то же время в Одессе также перекрыли канал наркотрафика. 18-летний парень распространял психотропы для наркогруппировки.