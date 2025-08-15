Комендантська година в Україні — за порушення будуть карати

Перевірка документів під час комендантської години. Фото: Нацполіція

В Україні хочуть запровадити покарання за порушення комендантської години. Розглядається введення штрафів або ж наділення поліції новими повноваженнями.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Як каратимуть за порушення комендантської години

Мельничук розповів, що схвалено новий законопроєкт, в якому передбачається покарання за порушення комендантської години. Це можуть бути штрафи, але наразі їхній розмір невідомий, або ж поліції нададуть повноваження затримувати порушників.

"Пропонуються також зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що станом на сьогодні в Україні майже у всіх регіонах діє комендантська година. Лише в Закарпатській області її не запроваджено.

Під час комендантської години пересуватися вулицею можуть лише особи зі спецперепусткою. Зазвичай це військові, медики та інші. Також вночі можна виходити до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

