Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нарушение комендантского часа — украинцев будут наказывать

Нарушение комендантского часа — украинцев будут наказывать

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:02
Комендантский час в Украине — за нарушение будут наказывать
Проверка документов во время комендантского часа. Фото: Нацполиция

В Украине хотят ввести наказание за нарушение комендантского часа. Рассматривается введение штрафов или же наделение полиции новыми полномочиями.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Как будут наказывать за нарушение комендантского часа

Мельничук рассказал, что одобрен новый законопроект, в котором предусматривается наказание за нарушение комендантского часа. Это могут быть штрафы, но пока их размер неизвестен, или же полиции предоставят полномочия задерживать нарушителей.

"Предлагаются также изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается предоставить право органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей", — говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодня в Украине почти во всех регионах действует комендантский час. Только в Закарпатской области он не введен.

Во время комендантского часа передвигаться на улице могут только лица со спецпропуском. Обычно это военные, медики и другие. Также ночью можно выходить в ближайшее укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним, в Украине ввели новые ночные ограничения. Теперь с 22:00 действует ряд запретов в некоторых регионах.

Также мы писали, что в Одесской области разрешили движение транспорта ночью. Это временная мера, введенная из-за жаркой погоды.

полиция штраф комендантский час нарушения наказание
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации