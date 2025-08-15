Комендантский час в Украине — за нарушение будут наказывать

Проверка документов во время комендантского часа. Фото: Нацполиция

В Украине хотят ввести наказание за нарушение комендантского часа. Рассматривается введение штрафов или же наделение полиции новыми полномочиями.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Как будут наказывать за нарушение комендантского часа

Мельничук рассказал, что одобрен новый законопроект, в котором предусматривается наказание за нарушение комендантского часа. Это могут быть штрафы, но пока их размер неизвестен, или же полиции предоставят полномочия задерживать нарушителей.

"Предлагаются также изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается предоставить право органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей", — говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодня в Украине почти во всех регионах действует комендантский час. Только в Закарпатской области он не введен.

Во время комендантского часа передвигаться на улице могут только лица со спецпропуском. Обычно это военные, медики и другие. Также ночью можно выходить в ближайшее укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним, в Украине ввели новые ночные ограничения. Теперь с 22:00 действует ряд запретов в некоторых регионах.

Также мы писали, что в Одесской области разрешили движение транспорта ночью. Это временная мера, введенная из-за жаркой погоды.