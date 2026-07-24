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Головна Новини дня Збуджений стан Землі та спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

Збуджений стан Землі та спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 13:46
Магнітні бурі сьогодні 24 липня: чи буде шторм та яка активність Сонця
Вимірювання артеріального тиску. Фото: Pexels. Колаж Новини.LIVE

Суттєві магнітні бурі у пʼятницю, 24 липня, не очікуються на Землі. Водночас магнітосфера у збуджено стані. Також існує ймовірність спалахів на Сонці.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 24 липня

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні, а на Сонці стався один спалах класу М3,5, який суттєво не впливає на Землю.

Сонячні спалахи класу M належать до середнього рівня за потужністю серед сильних спалахів. М3,5 здатен спричинити незначні радіоперешкоди на освітленій стороні Землі, а також може супроводжуватися радіаційними збуреннями.

Сьогодні прогнозується нестійкий стан геомагнітного поля з переходом до слабкого шторму. Загалом сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність спалахів класу M зберігається.

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Сонячна активність на 24 липня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — немає

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

  • спіть не менше 7–8 годин;
  • уникайте перевтоми та стресу;
  • зневоднення може посилювати головний біль і слабкість;
  • обмежте каву та алкоголь;
  • харчуйтесь легко — обирайте овочі, фрукти і каші;
  • зменшіть фізичні навантаження;
  • робіть паузи в роботі;
  • уникайте емоційного перенапруження;
  • контролюйте стан здоров’я;
  • короткі прогулянки допомагають покращити самопочуття.

Як писали Новини.LIVE29-31 липня очікується найнебезпечніша екстремальна буря червоного рівня. Її індекс оцінюється в Кр 6–7.

А синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Упродовж доби буде мінлива хмарність.

Сонце магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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