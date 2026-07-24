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Главная Новости дня Возбужденное состояние Земли и вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Возбужденное состояние Земли и вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:46
Магнитные бури сегодня 24 июля: будет ли шторм и какая активность Солнца
Измерение артериального давления. Фото: Pexels. Коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 24 июля, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии. Также существует вероятность солнечных вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 24 июля

За последние сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне, а на Солнце произошла одна вспышка класса М3,5, которая существенно не влияет на Землю.

Солнечные вспышки класса M относятся к среднему уровню по мощности среди сильных вспышек. М3,5 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли, а также может сопровождаться радиационными возмущениями.

Сегодня прогнозируется нестабильное состояние геомагнитного поля с переходом к слабой буре. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек класса M сохраняется.

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Солнечная активность на 24 июля:

  • Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — нет

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

  • спите не менее 7–8 часов;
  • избегайте переутомления и стресса;
  • обезвоживание может усиливать головную боль и слабость;
  • ограничьте употребление кофе и алкоголя;
  • питайтесь легко — выбирайте овощи, фрукты и каши;
  • уменьшите физические нагрузки;
  • делайте перерывы в работе;
  • избегайте эмоционального перенапряжения;
  • следите за состоянием здоровья;
  • короткие прогулки помогают улучшить самочувствие.

Как писали Новини.LIVE, 29–31 июля ожидается самая опасная экстремальная буря красного уровня. Ее индекс оценивается в Кр 6–7.

А синоптики сообщали, что сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение суток будет переменная облачность.

Солнце магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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