Магнитные бури сегодня 24 июля: будет ли шторм и какая активность Солнца

Измерение артериального давления. Фото: Pexels. Коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 24 июля, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии. Также существует вероятность солнечных вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 24 июля

За последние сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне, а на Солнце произошла одна вспышка класса М3,5, которая существенно не влияет на Землю.

Солнечные вспышки класса M относятся к среднему уровню по мощности среди сильных вспышек. М3,5 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли, а также может сопровождаться радиационными возмущениями.

Сегодня прогнозируется нестабильное состояние геомагнитного поля с переходом к слабой буре. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек класса M сохраняется.

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Солнечная активность на 24 июля:

Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — нет

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

спите не менее 7–8 часов;

избегайте переутомления и стресса;

обезвоживание может усиливать головную боль и слабость;

ограничьте употребление кофе и алкоголя;

питайтесь легко — выбирайте овощи, фрукты и каши;

уменьшите физические нагрузки;

делайте перерывы в работе;

избегайте эмоционального перенапряжения;

следите за состоянием здоровья;

короткие прогулки помогают улучшить самочувствие.

Как писали Новини.LIVE, 29–31 июля ожидается самая опасная экстремальная буря красного уровня. Ее индекс оценивается в Кр 6–7.

А синоптики сообщали, что сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение суток будет переменная облачность.