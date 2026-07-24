Погода сьогодні, 24 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики надали прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 липня. Очікується мінлива хмарність. Уночі на заході та сході, а вдень по всій території України, крім більшості південних областей, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це в четвер, 23 липня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 24 липня

Карта "Погода в Україні 24 липня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Переважно північний вітер сягне 5–10 м/с.

Уночі похолодає до +10...+15 °С, на півдні та сході країни — до +19 °С. Удень повітря прогріється до +21...+26 °С. У Карпатах вночі буде лише +5...+10 °С, а вдень — +12...+17 °С.

Карта температур в Україні станом на 15:00 24 липня 2026 року. Фото: Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень місцями короткочасний дощ, в області гроза. Швидкість північного вітру — 5–10 м/с. Нічна температура у столиці знизиться до +13...+15 °С, а на Київщині — до +10...+15 °С. Удень у Києві потеплішає до +25 °С, а в області — до +21...+26 °С.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 липня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 липня найпрохолодніше буде в західних областях України, на Сумщині, Полтавщині та в деяких районах Дніпропетровщини: удень максимум +17...+20 °С. На решті території України передбачається +20...+24 °С, у східних областях і на Одещині — +24...+28 °С.

Найбільш інтенсивні дощі пройдуть у західних областях. Часом там імовірні сильні зливи. На решті території можливі короткочасні локальні дощі.

У Києві короткочасний дощ чергуватиметься з ясною погоду. Удень повітря прогріється до +23...+24 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, що впродовж тижня з 20 до 26 липня в Україні очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують спеку, яка чергуватиметься із похолоданням. Майже щодня місцями будуть опади.

Також Новини.LIVE з посиланням на метеоролога Ігоря Кибальчича писав, якою буде погода в Україні наприкінці липня. Очікується коливання температури. На зміну похолоданню прийде спека до +35 °С.