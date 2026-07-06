Прогноз магнітних бур на сьогодні 6 липня

Підвищення тиску під час магнітних бур. Фото: Pexels. Колаж Новини.LIVE

Сильних магнітних бур у понеділок, 6 липня, не очікуються на Землі. Водночас магнітосфера у збудженому стані. Упродовж останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 6 липня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося 13 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу, а також 11 класу М та один Х1,3.

Найінтенсивнішими вважаються сонячні спалахи класу X, які виникають відносно рідко. Якщо такий спалах спрямований у бік Землі, разом із корональними викидами маси він може спричинити тривалі радіаційні збурення. Це здатне впливати на роботу супутників, систем зв’язку, а також наземної техніки й енергомереж.

Подібні явища можуть призводити до сильних (G4) або навіть екстремальних (G5) геомагнітних бур. Водночас вони часто супроводжуються яскравими проявами полярного сяйва.

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Очікується, що геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність помірною з ймовірністю спалахів Х.

Сонячна активність на 6 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 32

Вплив магнітних бур

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, які виникають через сонячну активність. Вони не є небезпечними самі по собі для більшості людей, але можуть впливати на самопочуття, особливо у метеочутливих.

Під час магнітних бур змінюється електромагнітний фон, що може впливати на:

нервову систему;

серцево-судинну систему;

тонус судин і кровообіг;

гормональний баланс.

Організм змушений адаптуватися до цих змін, і в деяких людей це викликає дискомфорт. Можуть бути такі симптоми:

головний біль;

запаморочення, відчуття нестійкості;

слабкість, втома без причини;

нудота або дискомфорт у животі;

підвищена тривожність або дратівливість;

порушення сну;

перепади артеріального тиску;

серцебиття або відчуття перебоїв у серці.

В такі дні варто пити достатньо води, не перевантажуватись фізично і емоційно, висипатися, зменшити кофеїн та ходити на прогулянки.

Як писали Новини.LIVE, у липні очікується висока сонячна активність з декількома потужними геомагнітними сплесками. Внаслідок цього може погіршитися самопочуття людей.

А цього тижня погода в Україні очікується з похолоданням та опадами різної інтенсивності. Синоптики попередили також про грози та шквали.