Прогноз магнитных бурь на сегодня 6 июля

Повышение давления во время магнитных бурь. Фото: Pexels. Коллаж Новини.LIVE

Сильных магнитных бурь в понедельник, 6 июля, на Земле не ожидается. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 6 июля

За последние 24 часа на Солнце произошло 13 вспышек класса С, не оказывающих существенного влияния, а также 11 вспышек класса М и одна вспышка класса Х1,3.

Наиболее интенсивными считаются солнечные вспышки класса X, которые возникают относительно редко. Если такая вспышка направлена в сторону Земли, вместе с корональными выбросами массы она может вызвать длительные радиационные возмущения. Это способно повлиять на работу спутников, систем связи, а также наземной техники и энергосетей.

Подобные явления могут приводить к сильным (G4) или даже экстремальным (G5) геомагнитным бурям. При этом они часто сопровождаются яркими проявлениями полярного сияния.

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Ожидается, что геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — умеренной с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 6 июля:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 30%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 32

Влияние магнитных бурь

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, возникающие из-за солнечной активности. Они не представляют опасности сами по себе для большинства людей, но могут влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей.

Во время магнитных бурь изменяется электромагнитный фон, что может влиять на:

нервную систему;

сердечно-сосудистую систему;

тонус сосудов и кровообращение;

гормональный баланс.

Организм вынужден адаптироваться к этим изменениям, и у некоторых людей это вызывает дискомфорт. Могут наблюдаться следующие симптомы:

головная боль;

головокружение, ощущение неустойчивости;

слабость, усталость без причины;

тошнота или дискомфорт в животе;

повышенная тревожность или раздражительность;

нарушения сна;

скачки артериального давления;

сердцебиение или ощущение перебоев в сердце.

В такие дни стоит пить достаточно воды, не перегружаться физически и эмоционально, высыпаться, уменьшить потребление кофеина и гулять на свежем воздухе.

Как писали Новини.LIVE, в июле ожидается высокая солнечная активность с несколькими мощными геомагнитными всплесками. В результате этого может ухудшиться самочувствие людей.

А на этой неделе в Украине ожидается похолодание и осадки различной интенсивности. Синоптики также предупредили о грозах и шквалах.