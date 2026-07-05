Прогноз погоды в Украине на неделю с 6 по 12 июля

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине на следующей неделе, 6-12 июля, ожидается с понижением температуры воздуха, особенно в ночное время. Кроме того, ожидаются осадки различной интенсивности, а местами — грозы и шквалы. Погода будет определяться развитием циклонической активности и преобладанием устойчивых воздушных потоков с северо-запада.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на неделю, 6–12 июля

В понедельник, 6 июля, ночью небольшой дождь местами будет в западных областях, а днем грозовые осадки ожидаются на севере Левобережья. Ветер западный и юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+16 °С, днем +21...+26 °С, в южной половине страны и на Закарпатье +26...+31 °С.

Погода в Украине 6 июля. Фото: Meteoprog

Во вторник, 7 июля, днем в западных регионах, а также в Одесской, Николаевской и Винницкой областях пройдут грозовые дожди. Ветер ночью переменного направления, днем юго-западный, 5–10 м/с, во время гроз местами возможно усиление до 20 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +9...+14 °С, днём +19...+24 °С, в остальных регионах ночью +13...+18 °С, днём +26...+32 °С.

Погода в Украине 7 июля. Фото: Meteoprog

В среду, 8 июля, ночью в западных и южных регионах, а днём на большей части территории пройдут умеренные дожди под влиянием циклона из Балтии. Существенных осадков не ожидается только на крайнем юго-востоке. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +10...+15 °С, днём +18...+23 °С. В остальных регионах ночью +14...+19 °С, днем +22...+27 °С, на юго-востоке и в Крыму до +32 °С.

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Погода в Украине 8 июля. Фото: Meteoprog

В четверг, 9 июля, на большей части территории Украины сохранится переменная и нестабильная погода. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, а днем в отдельных районах возможны грозы и шквалы до 20 м/с. В то же время в Одесской области и на Закарпатье существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западного направления с переходом на западный, 7–12 м/с. В дневные часы на Правобережье местами возможны порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях +8...+13 °С, днём +17...+22 °С, в остальных областях ночью +13...+18 °С, днём +21...+26 °С, в Крыму местами до +30 °С.

Погода в Украине 9 июля. Фото: Meteopost

В пятницу, 10 июля, дождливая и прохладная погода сохранится в северных, центральных и северо-западных областях. На востоке, юге и крайнем юго-западе осадков не будет. Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, днем в южных и западных областях местами может усиливаться до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 °С, днем +18...+23 °С, в южной половине страны, на Донбассе и Закарпатье +23...+28 °С.

Погода в Украине 10 июля. Фото: Meteopost

В субботу, 11 июля, в северных областях Украины сохранится прохладная и дождливая погода, днем местами возможны грозы. В других регионах существенных осадков не прогнозируется. Будет преобладать ветер северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+16 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, тогда как в северной части страны будет прохладнее — +18...+23 °С.

В воскресенье, 12 июля, днем в северной части будут кратковременные дожди, местами грозы. В других регионах будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный, 5–12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +25…+30 °С, на северо-востоке +20…+25 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, в ближайшие дни в Украине не стоит ожидать сильной жары. В частности, завтра кратковременные дожди возможны почти на всей территории страны.

А в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими сильными геомагнитными возмущениями, которые могут влиять как на самочувствие людей, так и на стабильность работы технических систем.