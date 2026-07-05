Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко предупредила о дождях и сильном ветре завтра в Украине

Синоптик Диденко предупредила о дождях и сильном ветре завтра в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 14:29
Погода в Украине на 6 июля: синоптик Диденко сообщила о ветре и осадках
Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни украинцам не стоит ожидать сильной жары. Погода останется комфортной, однако местами будут проходить кратковременные дожди, а начало недели будет сопровождаться порывистым ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода завтра в Украине

По прогнозу синоптика, дневная температура воздуха в течение недели будет колебаться преимущественно в пределах +22...+28 °C. Немного теплее будет только на юге, востоке Украины и в Днепропетровской области, где столбики термометров могут подниматься выше.

Синоптик Диденко предупредила о дождях и сильном ветре завтра в Украине - фото 1
Прогноз погоды на 6 июля. Фото: Meteoprog

В понедельник, 6 июля, кратковременные дожди возможны почти на всей территории страны. При этом осадки будут носить локальный характер и чередоваться с прояснениями. В дневные часы наибольшая вероятность дождей прогнозируется в восточных и левобережных областях.

Реклама

Особое внимание синоптик обратила на усиление ветра. По её словам, в понедельник в Украине ожидаются порывы западного ветра, которые местами могут быть сильными.

Читайте также:
Реклама

В Киеве 6 июля также возможны локальные дожди. Температура днем составит +22...+24 °C, что обеспечит комфортные погодные условия. 8 июля количество осадков в Украине увеличится, поэтому стоит заранее учесть это при планировании поездок и дел.

Как сообщали Новини.LIVE, в Вашингтоне 4 июля проходили масштабные мероприятия по случаю Дня независимости США. Из-за резкого ухудшения погодных условий организаторы были вынуждены изменить программу празднований и отменить запуск праздничного фейерверка.

Реклама

Как сообщали Новини.LIVE, в июле ожидается повышенная солнечная активность, которая будет сопровождаться несколькими мощными геомагнитными всплесками. По прогнозам специалистов, они могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также вызывать перебои в работе отдельных технических систем.

Наталка Диденко дождь погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации