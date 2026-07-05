Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні наступного тижня, 6-12 липня, очікується зі зниженням температури повітря, особливо в нічні години. Крім того, будуть опади різної інтенсивності, а місцями грози та шквали. Погода буде визначатися розвитком циклонічної діяльності та переважанням стійких повітряних потоків з північного заходу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на тиждень, 6-12 липня

У понеділок, 6 липня, вночі невеликий дощ подекуди буде у західних областях, а вдень грозові опади очікуються на півночі Лівобережжя. Вітер західний та південно-західний, вночі 3-8 метри на секунду, вдень 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +10...+16 °С, вдень +21...+26 °С, у південній половині та на Закарпатті +26...+31 °С.

Погода в Україні 6 липня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 7 липня, вдень у західних регіонах, а також на Одещині, Миколаївщині та Вінниччині будуть грозові дощі. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5-10 м/с, при грозах місцями можливе посилення до 20 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі +9...+14 °С, вдень +19...+24 °С, в інших регіонах вночі +13...+18 °С, вдень +26...+32 °С.

Погода в Україні 7 липня. Фото: Meteoprog

У середу, 8 липня, вночі у західних та південних регіонах, а вдень на більшій частині території будуть помірні дощі під впливом циклону з Балтії. Істотних опадів не передбачається лише на крайньому південному сході. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних та північних областях вночі +10...+15 °С, вдень +18...+23 °С. В інших регіонах вночі +14...+19 °С, вдень +22...+27 °С, на південному сході та у Криму до +32 °С.

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Погода в Україні 8 липня. Фото: Meteoprog

У четвер, 9 липня, на більшій частині території України збережеться мінлива та нестійка погода. Очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, а вдень у окремих районах можливі грози та шквали до 20 м/с. Водночас в Одеській області та на Закарпатті істотних опадів не прогнозують. Вітер буде південно-західного напрямку з переходом на західний, 7-12 м/с. У денні години на Правобережжі місцями можливі пориви до 20 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С, в інших областях вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С, у Криму місцями до +30 °С.

Погода в Україні 9 липня. Фото: Meteopost

У пʼятницю, 10 липня, дощова та прохолодна погода збережеться у північних, центральних та північно-західних областях. На сході, півдні та крайньому південному заході опадів не буде. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних та західних областях подекуди може посилюватися до 20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 °С, вдень +18...+23 °С, у південній половині, на Донбасі та Закарпатті +23...+28 °С.

Погода в Україні 10 липня. Фото: Meteopost

У суботу, 11 липня, у північних областях України збережеться прохолодна та дощова погода, вдень подекуди можливі грози. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. Переважатиме вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура повітря +10...+16 °С. Вдень повітря прогріється до +24...+29 °С, тоді як у північній частині країни буде свіжіше — +18...+23 °С.

У неділю, 12 липня, вдень у північній частині будуть короткочасні дощі, подекуди грози. В інших регіонах малохмарно та без опадів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +25...+30 °С, на північному сході +20...+25 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, найближчими днями в Україні не варто чекати на сильну спеку. Зокрема, завтра короткочасні дощі можливі майже на всій території країни.

А упродовж липня прогнозується підвищена сонячна активність із кількома сильними геомагнітними збуреннями, що можуть впливати як на самопочуття людей, так і на стабільність роботи технічних систем.