Чоловік збрехав про загрозу вибуху на вокзалі — яке покарання обрав для нього суд

У Шепетівці Хмельницької області 39-річний чоловік збрехав про замінування ринку та вокзалу. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці.

Про це в понеділок, 1 вересня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у березні поточного року фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зателефонував на спецлінію поліції та повідомив, що на вокзалі й ринку заклали вибухівки.

На місце виїхали відповідні служби, які перевірили зазначені місця — жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Рішення суду

Суд визнав порушника винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, — Ред.). Чоловіку призначили покарання у вигляді 2,5 року ув'язнення. Аби оскаржити це рішення, засуджений звернувся до суду, але апеляційну скаргу не задовольнили.

