Головна Новини дня Збрехав про мінування ринку й вокзалу — вирок псевдомінеру

Збрехав про мінування ринку й вокзалу — вирок псевдомінеру

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 00:33
Чоловік збрехав про загрозу вибуху на вокзалі — яке покарання обрав для нього суд
Вокзал у Шепетівці. Фото: shepetivka.com

У Шепетівці Хмельницької області 39-річний чоловік збрехав про замінування ринку та вокзалу. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці. 

Про це в понеділок, 1 вересня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у березні поточного року фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зателефонував на спецлінію поліції та повідомив, що на вокзалі й ринку заклали вибухівки. 

На місце виїхали відповідні служби, які перевірили зазначені місця — жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Рішення суду 

Суд визнав порушника винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, — Ред.). Чоловіку призначили покарання у вигляді 2,5 року ув'язнення. Аби оскаржити це рішення, засуджений звернувся до суду, але апеляційну скаргу не задовольнили.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок військовому. Боєць віддавав гроші командиру військової частини, аби ухилятися від служби.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі засудили до понад п'яти років ув'язнення чоловіка, який збрехав про мінування відділку поліції. Свій вчинок порушник пояснив образою на поліцейських.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
