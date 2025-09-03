Мужчина солгал об угрозе взрыва на вокзале — какое наказание избрал для него суд

Вокзал в Шепетовке. Фото: shepetivka.com

В Шепетовке Хмельницкой области 39-летний мужчина солгал о заминировании рынка и вокзала. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в марте текущего года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на спецлинию полиции и сообщил, что на вокзале и рынке заложили взрывчатку.

На место выехали соответствующие службы, которые проверили указанные места — никаких взрывных устройств не нашли.

Решение суда

Суд признал нарушителя виновным в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, который угрожает гибелью людей или другими тяжелыми последствиями (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Мужчине назначили наказание в виде 2,5 года заключения. Чтобы обжаловать это решение, осужденный обратился в суд, но апелляционную жалобу не удовлетворили.

