Главная Новости дня Соврал о минировании рынка и вокзала — приговор псевдоминеру

Соврал о минировании рынка и вокзала — приговор псевдоминеру

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 00:33
Мужчина солгал об угрозе взрыва на вокзале — какое наказание избрал для него суд
Вокзал в Шепетовке. Фото: shepetivka.com

В Шепетовке Хмельницкой области 39-летний мужчина солгал о заминировании рынка и вокзала. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в марте текущего года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на спецлинию полиции и сообщил, что на вокзале и рынке заложили взрывчатку.

На место выехали соответствующие службы, которые проверили указанные места — никаких взрывных устройств не нашли.

Решение суда

Суд признал нарушителя виновным в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, который угрожает гибелью людей или другими тяжелыми последствиями (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Мужчине назначили наказание в виде 2,5 года заключения. Чтобы обжаловать это решение, осужденный обратился в суд, но апелляционную жалобу не удовлетворили.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор военному. Боец отдавал деньги командиру воинской части, чтобы уклоняться от службы.

Также мы сообщали, что в Запорожье приговорили к более чем пяти годам заключения мужчину, который солгал о минировании отделения полиции. Свой поступок нарушитель объяснил обидой на полицейских.

суд минирование рынок прокуратура вокзалы судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
