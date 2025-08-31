Видео
Главная Новости дня Мужчина "заминировал" полицию: обиделся, что копы — не такси

Мужчина "заминировал" полицию: обиделся, что копы — не такси

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 00:33
Житель Запорожья обиделся на полицию, которая отказалась везти его в комендантский час и ложно заминировал участок
Взрывотехники Нацполиции. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Запорожье районный суд города принял решение в отношении жителя областного центра, которого обвинили в ложном сообщении о минировании. Он позвонил в полицию и сообщил о минировании отделения после обиды на копов.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в полицию с сообщением о якобы минировании одного из районных отделений полиции города. В результате этого сообщения были проведены мероприятия по эвакуации персонала и привлечения взрывотехнической службы, однако факт заминирования не подтвердился.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, объяснив, что сначала обратился в полицию с просьбой отвезти его к матери вследствие наступления комендантского часа. Получив отказ, он сделал ложное сообщение о минировании отделения полиции.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого как смягчающее обстоятельство, но не признал его активного участия в расследовании дела.

Важно отметить, что обвиняемый получил условное наказание за кражу в 2023 году и находился на испытательном сроке во время совершения преступления.

Решение суда

Учитывая это, суд назначил ему два года лишения свободы по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, но учитывая нарушение условного наказания, общий срок лишения свободы составляет пять лет и один месяц.

Ранее сообщалось, что в Черновцах судили мужчину за псевдоминирование учебных заведений. Ему назначили наказание.

Также мы информировали, что в Харькове судили бойца ВСУ, который посылал друзьям фото военной техники. За содеянное его лишили свободы.

