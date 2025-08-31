Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік "замінував" поліцію: образився, що копи — не таксі

Чоловік "замінував" поліцію: образився, що копи — не таксі

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 00:33
Мешканець Запоріжжя образився на поліцію, яка відмовилась везти його у комендантську годину і хибно замінував відділок
Вибухотехніки Нацполіції. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Запоріжжі районний суд міста ухвалив рішення щодо жителя обласного центру, якого звинуватили у хибному повідомленні про мінування. Він зателефонував до поліції та повідомив про мінування відділку після образи на копів.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Суд встановив, що обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, звернувся до поліції з повідомленням про нібито замінування одного з районних відділків поліції міста. Внаслідок цього повідомлення були проведені заходи з евакуації персоналу та залучення вибухотехнічної служби, однак факт замінування не підтвердився. 

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що спочатку звернувся до поліції з проханням відвезти його до матері внаслідок настання комендантської години. Отримавши відмову, він зробив хибне повідомлення про мінування відділку поліції.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого як пом'якшувальну обставину, але не визнав його активної участі у розслідуванні справи. 

Важливо зазначити, що обвинувачений отримав умовне покарання за крадіжку у 2023 році та перебував на випробувальному терміні під час вчинення злочину. 

Рішення суду

З огляду на це, суд призначив йому два роки позбавлення волі за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, але враховуючи порушення умов умовного покарання, загальний термін позбавлення волі складає п'ять років і один місяць.

Раніше повідомлялось, що у Чернівцях судили чоловіка за псевдомінування навчальних закладів. Йому призначили покарання.

Також ми інформували, що у Харкові судили бійця ЗСУ, який надсилав друзям фото військової техніки. За скоєне його позбавили волі.

суд мінування Запоріжжя Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації