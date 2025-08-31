Мешканець Запоріжжя образився на поліцію, яка відмовилась везти його у комендантську годину і хибно замінував відділок

Вибухотехніки Нацполіції. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Запоріжжі районний суд міста ухвалив рішення щодо жителя обласного центру, якого звинуватили у хибному повідомленні про мінування. Він зателефонував до поліції та повідомив про мінування відділку після образи на копів.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Суд встановив, що обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, звернувся до поліції з повідомленням про нібито замінування одного з районних відділків поліції міста. Внаслідок цього повідомлення були проведені заходи з евакуації персоналу та залучення вибухотехнічної служби, однак факт замінування не підтвердився.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що спочатку звернувся до поліції з проханням відвезти його до матері внаслідок настання комендантської години. Отримавши відмову, він зробив хибне повідомлення про мінування відділку поліції.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого як пом'якшувальну обставину, але не визнав його активної участі у розслідуванні справи.

Важливо зазначити, що обвинувачений отримав умовне покарання за крадіжку у 2023 році та перебував на випробувальному терміні під час вчинення злочину.

Рішення суду

З огляду на це, суд призначив йому два роки позбавлення волі за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, але враховуючи порушення умов умовного покарання, загальний термін позбавлення волі складає п'ять років і один місяць.

