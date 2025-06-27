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Збори Гусакова — у Києві та Львові проходять обшуки

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 10:22
Скандал з Назарієм Гусаковим — поліція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів
Назарій Гусаков. Фото: instagram.com/nazarirazan
Ключові моменти Обшуки у справі Гусакова

У Києві та Львові правоохоронці проводять обшуки у справі про можливе шахрайство під час збору грошей для Назарія Гусакова. Кіберполіція аналізує рух коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України (НПУ) в п'ятницю, 27 червня.

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Обшуки у справі Гусакова

В Нацполіції зазначили, що обшуки здійснюють слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань. Вони проходять за місцями проживання Гусакова та осіб, які були залучені до збору коштів на дороговартісний препарат.

"Йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту", — розповідають у поліції.

В НПУ додали, що кіберполіція аналізує рух коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, а Державна служба фінансового моніторингу — банківські операції Гусакова та інших осіб, причетних до зборів.

"Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додають, що розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, скандал з Назарієм Гусаковим стався після публікацій у соцмережі Х 17 червня. Користувачі звернули увагу на відсутність звітності щодо використання коштів, зібраних Гусаковим на лікування, зокрема на придбання препарату "Еврісді".

У відповідь Гусаков назвав звинувачення безпідставними, але визнав, що не вів бухгалтерського обліку, посилаючись на відсутність відповідного досвіду.

22 червня Національна поліція повідомила про відкриття двох кримінальних проваджень, пов’язаних зі збором коштів.

За наявною інформацією, наразі Гусаков перебуває за кордоном.

Київ обшуки Львів гроші благодійність Нацполіція
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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