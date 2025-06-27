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Главная Новости дня Сборы Гусакова — в Киеве и Львове проходят обыски

Сборы Гусакова — в Киеве и Львове проходят обыски

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 10:22
Скандал с Назарием Гусаковым — полиция проводит обыски по делу о возможном мошенничестве при сборе средств
Назарий Гусаков. Фото: instagram.com/nazarirazan
Ключові моменти Обыски по делу Гусакова

В Киеве и Львове правоохранители проводят обыски по делу о возможном мошенничестве при сборе денег для Назария Гусакова. Киберполиция анализирует движение средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины (НПУ) в пятницу, 27 июня.

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В Нацполиции отметили, что обыски проводят следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований. Они проходят по местам проживания Гусакова и лиц, которые были привлечены к сбору средств на дорогостоящий препарат.

"Речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту", — рассказывают в полиции.

В НПУ добавили, что киберполиция анализирует движение средств, в частности по криптовалютным кошелькам, а Государственная служба финансового мониторинга — банковские операции Гусакова и других лиц, причастных к сборам.

"Сейчас устанавливается круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество и отмывание доходов, полученных преступным путем.

Напомним, скандал с Назарием Гусаковым произо шел после публикаций в соцсети Х 17 июня. Пользователи обратили внимание на отсутствие отчетности по использованию средств, собранных Гусаковым на лечение, в частности на приобретение препарата "Эврисди".

В ответ Гусаков назвал обвинения безосновательными, но признал, что не вел бухгалтерский учет, ссылаясь на отсутствие соответствующего опыта.

22 июня Национальная полиция сообщила об открытии двух уголовных производств, связанных со сбором средств.

По имеющейся информации, сейчас Гусаков находится за границей.

Киев обыски Львов деньги благотворительность Нацполиция
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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