До суду передали справу ексміністра енергетики Насалика

До суду передано справу ексміністра Міненерговугілля та його підлеглого. Фото: ДБР

До суду передали справу ексміністра Міненерговугілля та його підлеглого, яких викрили на мільярдних зловживаннях з державним майном. Фігуранти завдали збитки держбюджету на майже 1,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 3 березня.

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Зазначимо, що у повідомленні ДБР не називають ім’я фігуранта. Однак з контексту стає зрозуміло, що, ймовірно, йдеться про Ігоря Насалика — ексміністр енергетики й вугільної промисловості.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства.

За даними ДБР, внаслідок зловживання службовим становищем на користь одного з газових олігархів державному бюджету завдано збитків на майже 1,5 млрд грн.

Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що за вказівкою очільника Міністерства його підлеглий керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена збиткові для держави угоди.

Крім того, посадовці штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн гривень.

Отже, колишній міністр обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали у Житомирі 16-річного агента РФ, який готував теракт поблизу "Алеї Слави Героям" у центрі міста. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також нещодавно правоохоронці заочно повідомили про підозру російському комбригу, який наказав атакувати забороненою хімічною зброєю українських військових на Донеччині.