В суд передали дело экс-министра энергетики Насалика

В суд передано дело экс-министра Минэнергоугля и его подчиненного. Фото: ГБР

В суд передали дело экс-министра Минэнергоугля и его подчиненного, которых уличили в миллиардных злоупотреблениях с государственным имуществом. Фигуранты нанесли ущерб госбюджету на почти 1,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в понедельник, 3 марта.

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Отметим, что в сообщении ГБР не называют имя фигуранта. Однако из контекста становится понятно, что, вероятно, речь идет об Игоре Насалике — экс-министре энергетики и угольной промышленности.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства.

По данным ГБР, в результате злоупотребления служебным положением в пользу одного из газовых олигархов государственному бюджету нанесен ущерб на почти 1,5 млрд грн.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что по указанию главы Министерства его подчиненный руководитель Департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена убыточные для государства соглашения.

Кроме того, чиновники искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества.

Сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017 года по декабрь 2020 года составляет 1 млрд 488 млн гривен.

Итак, бывший министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением(ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, что недавно правоохранители задержали в Житомире 16-летнего агента РФ, который готовил теракт вблизи "Аллеи Славы Героям" в центре города. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также недавно правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому комбригу, который приказал атаковать запрещенным химическим оружием украинских военных в Донецкой области.