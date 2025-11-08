Відео
Головна Новини дня Збій у роботі митниці — як відбувається рух поїздів

Збій у роботі митниці — як відбувається рух поїздів

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 15:59
Оновлено: 16:21
Збій на кордоні з Україною — як відбувається рух міжнародних поїздів
Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Рух міжнародних пасажирських поїздів та оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску на кордоні України здійснюється у штатному режимі. Одночасно на автомобільних пунктах пропуску тимчасово спостерігаються затримки через технічний збій у системі митниці.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 8 листопада.

Читайте також:

Міжнародні поїзди курсують у штатному режимі

Причиною зупинки роботи авто-пунктів стало відключення електроживлення після ворожого обстрілу енергооб'єктів, проте залізничне сполучення залишилось незмінним.

Прикордонники продовжують забезпечувати пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, за винятком пунктів пропуску "Дякове" та "Селменці".

Пропуск поїздів на кордоні - що відомо
Заява ДПСУ. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, вранці 8 листопада на кордоні з Україною тимчасово призупинили пропуск пасажирів. КПП були зачинені на пропуск пасажирів в обидва боки кордону.

Раніше у митній службі повідомляли, що причиною збою стала нічна атака РФ по Україні, яка пошкодила електроживлення.

кордон збій митниця залізниця виїзд за кордон
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
