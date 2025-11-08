Зупинка на кордоні 8 листопада — чому не працюють КПП

Черги з авто на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні 8 листопада призупинено пропускні операції. Причиною стала ворожа атака, що призвела до технічного збою електроживлення.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Що сталось на кордоні 8 листопада

"Через ворожу атаку тимчасово призупинено пропускні операції на кордоні. Оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України наразі не здійснюється", — розповіли митники.

Зазначається, що причиною зупинення роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного обстрілу росіян по енергооб'єктах.

У Державній митній службі наголосили, що фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі. Пасажирів та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.

Скриншот допису Державної митної служби

Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомили, що на кордоні припинено пропуск пасажирів. Наразі в'їхати та виїхати в нашу країну неможливо.

Також ми писали про черги на КПП зранку 8 листопада. За даними прикордонників, затори були на вісьмох пунктах.