Остановка на границе 8 ноября — почему не работают КПП

Очереди из авто на границе. Фото: ГПСУ

На границе 8 ноября приостановлены пропускные операции. Причиной стала вражеская атака, которая привела к техническому сбою электропитания.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Что произошло на границе 8 ноября

"Из-за вражеской атаки временно приостановлены пропускные операции на границе. Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины пока не осуществляется", — рассказали таможенники.

Отмечается, что причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного обстрела россиян по энергообъектам.

В Государственной таможенной службе отметили, что специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме. Пассажиров и водителей просят учесть эту информацию при планировании своего путешествия.

Скриншот сообщения Государственной таможенной службы

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что на границе прекращен пропуск пассажиров. Сейчас въехать и выехать в нашу страну невозможно.

Также мы писали об очередях на КПП утром 8 ноября. По данным пограничников, пробки были на восьми пунктах.