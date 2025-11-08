Сбой на границе с Украиной — как происходит движение международных поездов

Видео
Сбой в работе таможни — как происходит движение поездов

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 15:59
обновлено: 16:46
Поезд. Фото: Укрзализныця

Движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска на границе Украины осуществляется в штатном режиме. Одновременно на автомобильных пунктах пропуска временно наблюдаются задержки из-за технического сбоя в системе таможни.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в субботу, 8 ноября.

Международные поезда курсируют в штатном режиме

Причиной остановки работы авто-пунктов стало отключение электропитания после вражеского обстрела энергообъектов, однако железнодорожное сообщение осталось неизменным.

Пограничники продолжают обеспечивать пропуск граждан, пересекающих западную границу в пешем порядке, за исключением пунктов пропуска "Дьяково" и "Селменцы".

Пропуск поїздів на кордоні - що відомо
Заявление ГПСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, утром 8 ноября на границе с Украиной временно приостановили пропуск пассажиров. КПП были закрыты на пропуск пассажиров в обе стороны границы.

Ранее в таможенной службе сообщали, что причиной сбоя стала ночная атака РФ по Украине, которая повредила электропитание.

граница сбой таможня железная дорога выезд за границу
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
