Сбой на границе с Украиной — как происходит движение международных поездов

Поезд. Фото: Укрзализныця

Движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска на границе Украины осуществляется в штатном режиме. Одновременно на автомобильных пунктах пропуска временно наблюдаются задержки из-за технического сбоя в системе таможни.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в субботу, 8 ноября.

Реклама

Читайте также:

Международные поезда курсируют в штатном режиме

Причиной остановки работы авто-пунктов стало отключение электропитания после вражеского обстрела энергообъектов, однако железнодорожное сообщение осталось неизменным.

Пограничники продолжают обеспечивать пропуск граждан, пересекающих западную границу в пешем порядке, за исключением пунктов пропуска "Дьяково" и "Селменцы".

Заявление ГПСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, утром 8 ноября на границе с Украиной временно приостановили пропуск пассажиров. КПП были закрыты на пропуск пассажиров в обе стороны границы.

Ранее в таможенной службе сообщали, что причиной сбоя стала ночная атака РФ по Украине, которая повредила электропитание.