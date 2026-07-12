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Головна Новини дня Завтра в Україні потеплішає, але будуть дощі: Діденко попередила про контрастну погоду

Завтра в Україні потеплішає, але будуть дощі: Діденко попередила про контрастну погоду

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Дата публікації: 12 липня 2026 22:08
Погода в Україні 13 липня — Діденко прогнозує дощі та потепління
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Уже з вівторка, 14 липня, в Україні очікується поступове підвищення температури повітря. Водночас понеділок, 13 липня, ще принесе прохолоднішу погоду в окремі регіони та дощі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди на 13 липня

За прогнозом Діденко, у понеділок максимальна температура повітря становитиме +22…+28 °С. Водночас уздовж смуги від Закарпаття через Вінницьку та Черкаську області до Сумщини буде свіжіше — +18…+21 °С.

Погода в Україні 13 липня
Карта температур в Україні на 13 липня. Фото: Метеопост

Опади прогнозують у західних і північних областях, місцями дощі також пройдуть у центральних регіонах та на півдні Одеської області. На решті території країни істотних опадів не очікується.

Погода у Києві 13 липня

У Києві 13 липня вранці та вдень можливий поривчастий північно-західний вітер. У другій половині дня або ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря вдень становитиме близько +25 °С.

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За словами Наталки Діденко, вже з вівторка в Україну прийде потепління. Водночас спеки, подібної до тієї, що зараз панує у країнах Західної Європи, не прогнозують — температура підвищуватиметься поступово й залишатиметься комфортною.

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Скриншот допису Наталки Діденко

Як писали Новини.LIVE, сьогодні вночі температура повітря опускалась до +9 °С. Проте вдень стовпчики термометри показували +23...+28 °С.

Також 12 липня Землю накрила слабка магнітна буря, рівень якої G1. Через це можливий вплив на здоровʼя метеозалежних та літніх людей.

погода потепління Наталка Діденко дощ
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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