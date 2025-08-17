Візит Зеленського до США — Урсула фон дер Ляєн зробила заяву

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Завтра, 18 серпня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа, Україна вирішить свою долю. Але вона може розраховувати на Європу.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції із Зеленським у Брюсселі.

Заява очільниці Єврокомісії

"Ми будемо обговорювати ці всі теми та інші теми під час нашої зустрічі у Білому домі. Завтра — час, коли Україна вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу", — заявила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра, 18 серпня. Її відвідають Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, очільник Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

