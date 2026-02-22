Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завтра світло будуть вимикати у більшості областей, — Укренерго

Завтра світло будуть вимикати у більшості областей, — Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 22:04
Як будуть виключати світло завтра — в Укренерго відповіли
Працівник Укренерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

У понеділок, 23 лютого, в багатьох регіонах України будуть вимикати електроенергію. Це пов'язано з російськими атаками на енергосистему.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла 23 лютого

Як зазначили в Укренерго, 23 лютого у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуться протягом усієї доби. Крім того, для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

В Укренерго відповіли, де будуть виключати світло у понеділок, 23 лютого
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла запроваджують через російські атаки. Ворог обстрілює енергетику України як ракетами, так й дронами.

Водночас в Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Українцям радять стежити за змінами на офіційних сторінках обленерго.
 
Крім того, енергетики просять ощадливо споживати світло тоді, коли воно з'являється за графіком. Це допоможе уникнути дефіциту в мережі.

Обстріли енергооб'єктів

Росіяни продовжують обстрілювати енергосистему України. У неділю, 22 лютого, окупанти здійснили ракетно-дронову атаку. Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, ключовими цілями РФ стали енергетика, логістика, водопостачання та залізниця.

Відомо про пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури на Одещині. Росіяни атакували ДТЕК "Одеські електромережі". Після обстрілу зафіксували значні руйнування.

Водночас у Києві через атаки росіян без теплопостачання залишилися більш ніж тисяча будинків. За словами речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп, відновити там теплопостачання до завершення опалювального сезону не вдасться.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації