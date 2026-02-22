Як будуть виключати світло завтра — в Укренерго відповіли

Працівник Укренерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

У понеділок, 23 лютого, в багатьох регіонах України будуть вимикати електроенергію. Це пов'язано з російськими атаками на енергосистему.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Укренерго.

Графіки відключення світла 23 лютого

Як зазначили в Укренерго, 23 лютого у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуться протягом усієї доби. Крім того, для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Відключення світла запроваджують через російські атаки. Ворог обстрілює енергетику України як ракетами, так й дронами.

Водночас в Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Українцям радять стежити за змінами на офіційних сторінках обленерго.



Крім того, енергетики просять ощадливо споживати світло тоді, коли воно з'являється за графіком. Це допоможе уникнути дефіциту в мережі.

Обстріли енергооб'єктів

Росіяни продовжують обстрілювати енергосистему України. У неділю, 22 лютого, окупанти здійснили ракетно-дронову атаку. Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, ключовими цілями РФ стали енергетика, логістика, водопостачання та залізниця.

Відомо про пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури на Одещині. Росіяни атакували ДТЕК "Одеські електромережі". Після обстрілу зафіксували значні руйнування.

Водночас у Києві через атаки росіян без теплопостачання залишилися більш ніж тисяча будинків. За словами речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп, відновити там теплопостачання до завершення опалювального сезону не вдасться.