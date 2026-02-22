В Укрэнерго ответили, какие ограничения будут действовать завтра

Работник Укрэнерго. Фото: Facebook/npcukrenergo

Россияне продолжают атаковать объекты энергетики Украины. Из-за этого в понедельник, 23 февраля, отключения света будут во многих регионах.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Укрэнерго.

Графики отключения света 23 февраля

Как отметили в Укрэнерго, 23 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применяться в течение всех суток. Кроме того, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света вводят из-за российских атак. Враг обстреливает энергетику Украины как ракетами, так и дронами.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцам советуют следить за изменениями на официальных страницах облэнерго.



Кроме того, энергетики просят экономно потреблять свет тогда, когда он появляется по графику. Это поможет избежать дефицита в сети.

Обстрелы энергообъектов

Россияне продолжают обстреливать энергосистему Украины. В воскресенье, 22 февраля, оккупанты осуществили ракетно-дроновую атаку. Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, ключевыми целями РФ стали энергетика, логистика, водоснабжение и железная дорога.

Известно о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области. Россияне атаковали ДТЭК "Одесские электросети". После обстрела зафиксировали значительные разрушения.

В то же время в Киеве из-за атаки россиян без теплоснабжения остались более тысячи домов. По словам пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп, восстановить там теплоснабжение до завершения отопительного сезона не удастся.