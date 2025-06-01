Суд заочно покарав жительку Херсонської області, які співпрацює з РФ

Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik

У Херсоні заочно судили жительку Генічевська Херсонської області Валентину Кокуль. Зокрема, жінка співпрацювала і продовжує співпрацювати з Росією.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2023 року Валентина Кокуль долучилася до участі в так званих "виборах" до створеної окупаційною адміністрацією Херсонської обласної думи від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ). Після цього вона приєдналася до роботи цього псевдодержавного утворення, беручи активну участь у розробці та ухваленні нормативних документів, спрямованих на інтеграцію російського правового поля в тимчасово окуповані райони Херсонщини.

Як повідомляє ресурс Evocation, Валентина Кокуль народилася 2 серпня 1959 року в селі Хрещенівка Херсонської області. До початку повномасштабної агресії Росії вона працювала директоркою місцевого дитячого садка.

Після захоплення міста окупантами Кокуль очолила дитячий садок "Теремок", що опинився під контролем загарбників.

Рішення суду

Херсонський міський суд розглянувши справу у заочному порядку, визнав жінку винною у співпраці з окупаційною адміністрацією, що підпадає під кваліфікацію колабораційної діяльності. Вироком суду їй призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У дохід держави буде звернуто три земельні ділянки, квартира, одна третина права власності на ще одну квартиру, а також половина частки житлового будинку, що належали засудженій.

Крім основного покарання, Кокуль позбавлена права протягом 15 років обіймати будь-які посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних структурах та інших установах, що здійснюють публічне адміністрування. Їй також заборонено брати участь у виборчому процесі в Україні, здійснювати освітню або виховну діяльність, а також надавати будь-які публічні послуги.

Додатково суд постановив стягнути з неї понад 15 тисяч гривень для компенсації витрат, пов’язаних із проведенням судової експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, в Полтаві засудили колишню суддю з Харківської області. Зокрема, за держзраду.

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