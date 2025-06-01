Суд заочно наказал жительницу Херсонской области, сотрудничающую с РФ

Судебный зал. Иллюстративное фото: Freepik

В Херсоне заочно судили жительницу Геничевска Херсонской области Валентину Кокуль. В частности, женщина сотрудничала и продолжает сотрудничать с Россией.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года Валентина Кокуль присоединилась к участию в так называемых "выборах" в созданную оккупационной администрацией Херсонской областной думы от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). После этого она присоединилась к работе этого псевдогосударственного образования, принимая активное участие в разработке и принятии нормативных документов, направленных на интеграцию российского правового поля во временно оккупированные районы Херсонщины.

Как сообщает ресурс Evocation, Валентина Кокуль родилась 2 августа 1959 года в селе Крещеновка Херсонской области. До начала полномасштабной агрессии России она работала директором местного детского сада.

После захвата города оккупантами Кокуль возглавила детский сад "Теремок", оказавшийся под контролем захватчиков.

Решение суда

Херсонский городской суд рассмотрев дело в заочном порядке, признал женщину виновной в сотрудничестве с оккупационной администрацией, что подпадает под квалификацию коллаборационистской деятельности. Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В доход государства будут обращены три земельных участка, квартира, одна треть права собственности на еще одну квартиру, а также половина доли жилого дома, принадлежавшие осужденной.

Кроме основного наказания, Кокуль лишена права в течение 15 лет занимать любые должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных структурах и других учреждениях, осуществляющих публичное администрирование. Ей также запрещено участвовать в избирательном процессе в Украине, осуществлять образовательную или воспитательную деятельность, а также предоставлять любые публичные услуги.

Дополнительно суд постановил взыскать с нее более 15 тысяч гривен для компенсации расходов, связанных с проведением судебной экспертизы.

Напомним, недавно мы писали, в Полтаве осудили бывшую судью из Харьковской области. В частности, за госизмену.

Также мы сообщали, что в Ровно судили парня, который по заданию спецслужб РФ поджег два автомобиля ВСУ.