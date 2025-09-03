Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завершення війни та вступ в ЄС — Подоляк в ефірі Новини.LIVE

Завершення війни та вступ в ЄС — Подоляк в ефірі Новини.LIVE

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 22:09
Завершення війни та вступ в ЄС — Подоляк в ефірі Новини.LIVE
Подоляк в ефірі Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дав ексклюзивне інтерв'ю виданню Новини.LIVE. У розмові з журналісткою Галиною Остаповець він докладно відповів на найактуальніші питання, які хвилюють українців та міжнародну спільноту.

Подивитися ефір з Михайлом Подоляком можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ефір з Михайлом Подоляком

Подоляк розповів, чому Росія так ненавидить США, хто справді впливає на Кремль — Володимир Путін чи Китай. Він також пояснив, чи воює Китай на стороні Москви та можлива "заморозка" війни по лінії фронту.

Окрему увагу радник приділив безпековим питанням: які саме гарантії можуть прозвучати в Парижі і коли Україна реально зможе їх отримати.

Подоляк пояснив, де теоретично можлива зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, та поділився своїм баченням, коли українським чоловікам можуть дозволити виїзд за кордон. В інтерв'ю також йшлося про перспективи вступу України до ЄС та повернення українців додому після перемоги.

Серед інших тем ефіру:

  • Коли закінчиться війна проти України?
  • Чи заморозить Україна війну лінією фронту?
  • Які гарантії безпеки можуть оголосити у Парижі?
  • Коли Україна отримає гарантію безпеки?
  • Де можуть зустрітися Зеленський та Путін?
  • Коли чоловікам дозволять виїзд за кордон?
  • Коли Україна вступить до ЄС?
  • Чи повернуться українці додому після війни?

Раніше Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив, як Україна оцінюватиме результат зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Є три головні критерії.

Також Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не принесла жодного зрушення у питанні припинення війни. 

Михайло Подоляк Україна інтерв'ю війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації