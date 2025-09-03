Завершення війни та вступ в ЄС — Подоляк в ефірі Новини.LIVE

Подоляк в ефірі Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дав ексклюзивне інтерв'ю виданню Новини.LIVE. У розмові з журналісткою Галиною Остаповець він докладно відповів на найактуальніші питання, які хвилюють українців та міжнародну спільноту.

Подивитися ефір з Михайлом Подоляком можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір з Михайлом Подоляком

Подоляк розповів, чому Росія так ненавидить США, хто справді впливає на Кремль — Володимир Путін чи Китай. Він також пояснив, чи воює Китай на стороні Москви та можлива "заморозка" війни по лінії фронту.

Окрему увагу радник приділив безпековим питанням: які саме гарантії можуть прозвучати в Парижі і коли Україна реально зможе їх отримати.

Подоляк пояснив, де теоретично можлива зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, та поділився своїм баченням, коли українським чоловікам можуть дозволити виїзд за кордон. В інтерв'ю також йшлося про перспективи вступу України до ЄС та повернення українців додому після перемоги.

Серед інших тем ефіру:

Коли закінчиться війна проти України?

Чи заморозить Україна війну лінією фронту?

Які гарантії безпеки можуть оголосити у Парижі?

Коли Україна отримає гарантію безпеки?

Де можуть зустрітися Зеленський та Путін?

Коли чоловікам дозволять виїзд за кордон?

Коли Україна вступить до ЄС?

Чи повернуться українці додому після війни?

Раніше Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив, як Україна оцінюватиме результат зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Є три головні критерії.

Також Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не принесла жодного зрушення у питанні припинення війни.