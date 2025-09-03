Завершення війни та вступ в ЄС — Подоляк в ефірі Новини.LIVE
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дав ексклюзивне інтерв'ю виданню Новини.LIVE. У розмові з журналісткою Галиною Остаповець він докладно відповів на найактуальніші питання, які хвилюють українців та міжнародну спільноту.
Ефір з Михайлом Подоляком
Подоляк розповів, чому Росія так ненавидить США, хто справді впливає на Кремль — Володимир Путін чи Китай. Він також пояснив, чи воює Китай на стороні Москви та можлива "заморозка" війни по лінії фронту.
Окрему увагу радник приділив безпековим питанням: які саме гарантії можуть прозвучати в Парижі і коли Україна реально зможе їх отримати.
Подоляк пояснив, де теоретично можлива зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, та поділився своїм баченням, коли українським чоловікам можуть дозволити виїзд за кордон. В інтерв'ю також йшлося про перспективи вступу України до ЄС та повернення українців додому після перемоги.
Серед інших тем ефіру:
- Коли закінчиться війна проти України?
- Чи заморозить Україна війну лінією фронту?
- Які гарантії безпеки можуть оголосити у Парижі?
- Коли Україна отримає гарантію безпеки?
- Де можуть зустрітися Зеленський та Путін?
- Коли чоловікам дозволять виїзд за кордон?
- Коли Україна вступить до ЄС?
- Чи повернуться українці додому після війни?
Раніше Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив, як Україна оцінюватиме результат зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Є три головні критерії.
Також Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не принесла жодного зрушення у питанні припинення війни.
