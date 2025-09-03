Видео
Завершение войны и вступление в ЕС — Подоляк в эфире Новини.LIVE

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 22:09
Завершение войны и вступление в ЕС - Подоляк в эфире Новости.LIVE
Подоляк в эфире Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал эксклюзивное интервью изданию Новини.LIVE. В разговоре с журналисткой Галиной Остаповец он подробно ответил на самые актуальные вопросы, которые волнуют украинцев и международное сообщество.

Посмотреть эфир с Михаилом Подоляком можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир с Михаилом Подоляком

Подоляк рассказал, почему Россия так ненавидит США, кто действительно влияет на Кремль - Владимир Путин или Китай. Он также объяснил, воюет ли Китай на стороне Москвы и возможна ли "заморозка" войны по линии фронта.

Отдельное внимание советник уделил вопросам безопасности: какие именно гарантии могут прозвучать в Париже и когда Украина реально сможет их получить.

Подоляк объяснил, где теоретически возможна встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, и поделился своим видением, когда украинским мужчинам могут разрешить выезд за границу. В интервью также шла речь о перспективах вступления Украины в ЕС и возвращении украинцев домой после победы.

Среди других тем эфира:

  • Когда закончится война против Украины?
  • Заморозит ли Украина войну линией фронта?
  • Какие гарантии безопасности могут объявить в Париже?
  • Когда Украина получит гарантию безопасности?
  • Где могут встретиться Зеленский и Путин?
  • Когда мужчинам разрешат выезд за границу?
  • Когда Украина вступит в ЕС?
  • Вернутся ли украинцы домой после войны?

Ранее Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил, как Украина будет оценивать результат встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Есть три главных критерия.

Также Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не принес никакого сдвига в вопросе прекращения войны.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
