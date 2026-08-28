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Головна Новини дня Затримки поїздів по всій Україні: в УЗ назвали терміни відновлення

Затримки поїздів по всій Україні: в УЗ назвали терміни відновлення

Ua ru
28 серпня 2026 12:08
Затримки поїздів по всій Україні: в УЗ назвали терміни відновлення
Люди біля поїзду. Фото: Укрзалізниця

Поїзди по всій території України продовжують курсувати із суттєвими затримками через наслідки масованих ворожих обстрілів та тривалих повітряних тривог. Графік руху залізничного транспорту обіцяють повністю стабілізувати лише за добу, проте жоден рейс далекого сполучення наразі не скасовано. Для прискорення процесу пасажирів деяких маршрутів доправлятимуть до кінцевих станцій із додатковими пересадками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Укрзалізниці.

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Зміни у маршрутах 

Найбільші затримки рейсів зараз фіксуються під час відправлення з великих залізничних вузлів у Перемишлі, Дніпрі, Харкові, Києві та Львові. Залізничники просять людей із розумінням поставитися до ситуативних змін у маршрутах та пересадок, оскільки це єдиний спосіб швидше повернути вагони у звичний графік.

Згідно повідомленню УЗ, до ранку суботи всі пасажири запізнілих поїздів мають право безкоштовно знаходитися та заряджати телефони у платних залах очікування вокзалів, але під час тривоги всіх проситимуть негайно пройти до найближчого бомбосховища.

Кпім того, для людей, чиї поїзди застрягли в дорозі на понад п'ять годин, разом із волонтерами організоване безкоштовне гаряче харчування.

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Як писали Новини.LIVE раніше, УЗ скасувала приміськи пасажирські поїзди між Миколаївською та Кіровоградською областями через суттєве погіршення безпекової ситуації. Коли рух відновлять, поки не повідомляють.

Також ми повідомляли, що на залізничних станціях з'являться до 800 модульних укриттів. Там пасажири зможуть заховатися від загрози обстрілів. Наразі сховища є здебільшого хіба на великих на вузлових вокзалах, а на невеликих станціях повноцінних укриттв взагалі немає. 

Укрзалізниця поїзди обстріли залізниця пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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