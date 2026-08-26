Укрзалізниця зняла з маршруту поїзди на Миколаїв з 26 серпня

Вагон поїзда. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

З середи, 26 серпня, між Миколаївською та Кіровоградською областями тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди на ділянці Долинська — Миколаїв-Вантажний. Зміни запровадили через безпекову ситуацію. Коли рух відновлять, поки не повідомляють.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Реклама

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Які поїзди не курсуватимуть

Із графіка тимчасово прибрали приміські поїзди сполученням Миколаїв-Вантажний — Долинська та Долинська — Миколаїв-Вантажний. Обмеження починають діяти уже сьогодні. В Укрзалізниці конкретну причину не уточнили, зазначивши лише, що рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію.

Також наразі немає точної дати, коли приміські поїзди повернуться на маршрут. У компанії запевнили, що працюють над тим, аби відновити рух якомога швидше.

Атаки Росії на поїзди

Зазначимо, що рішення тимчасово зупинити приміське сполучення ухвалили після російської атаки на Миколаївщині. 25 серпня ворожий безпілотник влучив у приміський поїзд Миколаїв — Долинська, тобто саме на напрямку, де тепер запровадили обмеження.

Читайте також:

У момент загрози в поїзді перебували близько 70 пасажирів. Моніторинговий центр Укрзалізниці завчасно попередив бригаду про небезпеку, після чого людей евакуювали. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав. Після удару на місці працювали екстрені служби та працівники залізниці.

Приміське сполучення Миколаїв — Долинська вже зупиняли навесні через безпекову ситуацію, а відновили його лише 4 травня 2026 року. До нинішнього скасування на напрямку курсували дві пари поїздів щодня, крім неділі.

Раніше Новини.LIVE писали, що на українських залізничних станціях планують змонтувати 800 модульних укриттів, щоб пасажири мали можливість заховатися від загрози обстрілів. Наразі сховища є здебільшого хіба на великих на вузлових вокзалах, тому пасажири на невеликих зупинках часто змушені тіснитися у підвалах, де не вистачає місця під час тривог.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у День Державного Прапора України, 23 серпня, в неділю, російські війська п’ять разів завдали ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки на електропоїзд у Харківській області загинула пасажирка, ще четверо людей отримали поранення. Також РФ влучила шахедом в пасажирський потяг на Одещині.