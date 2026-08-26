«Укрзализныця» с 26 августа отменила поезда до Николаева

Вагон поезда. Фото иллюстративное: Укрзализныця

С среды, 26 августа, между Николаевской и Кировоградской областями временно не будут курсировать пригородные поезда на участке Долинская — Николаев-Грузовой. Изменения введены в связи с ситуацией с безопасностью. Когда движение возобновится, пока не сообщается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Реклама

Сообщение «Укрзализныци». Фото: скриншот

Какие поезда не будут курсировать

Из расписания временно исключены пригородные поезда по маршрутам Николаев-Грузовой — Долинская и Долинская — Николаев-Грузовой. Ограничения вступают в силу уже сегодня. В Укрзализныце конкретную причину не уточнили, отметив лишь, что решение было принято с учетом ситуации с безопасностью.

Также пока нет точной даты, когда пригородные поезда вернутся на маршрут. В компании заверили, что работают над тем, чтобы возобновить движение как можно скорее.

Атаки России на поезда

Отметим, что решение временно приостановить пригородное сообщение было принято после российской атаки в Николаевской области. 25 августа вражеский беспилотник поразил пригородный поезд Николаев — Долинская, то есть именно на том направлении, где теперь ввели ограничения.

Читайте также:

В момент угрозы в поезде находились около 70 пассажиров. Мониторинговый центр Укрзализныци заблаговременно предупредил бригаду об опасности, после чего людей эвакуировали. Благодаря этому никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. После удара на месте работали экстренные службы и сотрудники железной дороги.

Пригородное сообщение Николаев — Долинская уже приостанавливали весной из-за ситуации с безопасностью, а возобновили его только 4 мая 2026 года. До нынешней отмены на этом направлении курсировали две пары поездов ежедневно, кроме воскресенья.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на украинских железнодорожных станциях планируется установить 800 модульных укрытий, чтобы пассажиры могли укрыться от угрозы обстрелов. Сейчас укрытия есть в основном разве что на крупных узловых вокзалах, поэтому пассажиры на небольших остановках часто вынуждены тесниться в подвалах, где не хватает места во время тревог.

Также Новини.LIVE писали, что в День Государственного флага Украины, 23 августа, в воскресенье, российские войска пять раз нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки на электропоезд в Харьковской области погибла пассажирка, ещё четверо человек получили ранения. Также РФ поразила «шахидом» пассажирский поезд в Одесской области.