Задержки поездов в Украине: в УЗ назвали сроки возобновления движения

Люди возле поезда. Фото: «Укрзализныця»

Поезда по всей территории Украины продолжают курсировать со значительными задержками из-за последствий массированных вражеских обстрелов и длительных воздушных тревог. График движения железнодорожного транспорта обещают полностью стабилизировать только через сутки, однако ни один рейс дальнего следования пока не отменен. Для ускорения процесса пассажиров некоторых маршрутов будут доставлять до конечных станций с дополнительными пересадками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Укрзализныци.

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Изменения в маршрутах

Наибольшие задержки рейсов сейчас фиксируются при отправлении из крупных железнодорожных узлов в Перемышле, Днепре, Харькове, Киеве и Львове. Железнодорожники просят людей с пониманием отнестись к ситуативным изменениям в маршрутах и пересадкам, поскольку это единственный способ быстрее вернуть вагоны в привычный график.

Согласно сообщению УЗ, до утра субботы все пассажиры опоздавших поездов имеют право бесплатно находиться и заряжать телефоны в платных залах ожидания вокзалов, но во время тревоги всех будут просить немедленно пройти в ближайшее бомбоубежище.

Кроме того, для людей, чьи поезда застряли в пути более чем на пять часов, совместно с волонтерами организовано бесплатное горячее питание.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, УЗ отменила пригородные пассажирские поезда между Николаевской и Кировоградской областями из-за существенного ухудшения ситуации с безопасностью. Когда движение возобновят, пока не сообщается.

Также мы сообщали, что на железнодорожных станциях появятся до 800 модульных укрытий. Там пассажиры смогут укрыться от угрозы обстрелов. Сейчас укрытия есть в основном лишь на крупных узловых вокзалах, а на небольших станциях полноценных укрытий вообще нет.