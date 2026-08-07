Затишшя перед сильною магнітною бурею: на Сонці була підозріла активність

Сонце та його вплив на самопочуття людини. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У п'ятницю, 7 серпня, геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною. Тому серйозних магнітних бур синоптики не очікують через низьку сонячну активність.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 7 серпня — детальний прогноз

Протягом останньої доби сонячна активність була дуже низькою. На Сонці було всього три спалахи класу В, які не мають помітного впливу на нашу планету. Водночас на п'ятницю, 7 серпня, фахівці прогнозують геомагнітне поле у межах від спокійного до активного рівня. Така ж ситуація протримається й на наступні три доби.

Прогноз магнітних бур з 7 до 10 серпня. Фото: Солар Метео

Прогноз майбутньої сонячної активності також залишається сприятливим, вона триматиметься на низьких показниках, хоча є незначна ймовірність виникнення спалахів М-класу.

Прогноз сонячної активності станом на 7 серпня. Фото: Метеоагент

Сонячна активність на 7 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 22

Як писали раніше Новини.LIVE, у серпні активність Сонця ще набере обертів, тому фахівці попереджають про сильні магнітні бурі впродовж місяця. Уже є календар магнітних бур на серпень з чіткими датами.

Україна вже кілька діб потерпає від сильної спеки. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про похолодання, яке прийде з 7 серпня, але додала, що цьому передуватимуть сильні грози, зливи, град та шквальні вітри.