Продавала органи — у Польщі затримали засуджену українку

Поліція на місці злочину. Ілюстративне фото: Reuters

Польські прикордонники затримали українку, яку засудили до 12 років позбавлення волі в Казахстані. Жінка торгувала людськими органами і продала 56 нирок.

Про це повідомляє Reuters.

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Українка торгувала органами в Казахстані

Речниця польської прокуратури у Перемишлі розповіла, що 35-річну українку затримали, коли вона прямувала з Польщі в Україну. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що жінку внесли до бази Інтерполу і її розшукують правоохоронці Казахстану.

У матеріалі йдеться, що жінку засудили за участь у міжнародному організованому злочинному угрупованні, яке з 2017 по 2019 рік незаконно збирало тканини та органи людей і продавало їх на чорному ринку.

Наразі у Польщі українку взяли під варту, де вона очікуватиме рішення суду про екстрадицію.

Нагадаємо, Польща депортувала іноземних злочинців на початку березня. Особливу увагу приділяли грузинським злочинним угрупованням, які активно діють у країні.

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