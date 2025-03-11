Продавала органы — в Польше задержали осужденную украинку

Продавала человеческие почки — в Польше задержали украинку
Польские пограничники задержали украинку, которую приговорили к 12 годам лишения свободы в Казахстане. Женщина торговала человеческими органами и продала 56 почек.
Об этом сообщает Reuters.
Украинка торговала органами в Казахстане
Пресс-секретарь польской прокуратуры в Перемышле рассказала, что 35-летнюю украинку задержали, когда она направлялась из Польши в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что женщину внесли в базу Интерпола и ее разыскивают правоохранители Казахстана.
В материале говорится, что женщину осудили за участие в международной организованной преступной группировке, которая с 2017 по 2019 год незаконно собирала ткани и органы людей и продавала их на черном рынке.
Сейчас в Польше украинку взяли под стражу, где она будет ожидать решения суда об экстрадиции.
Напомним, Польша депортировала иностранных преступников в начале марта. Особое внимание уделяли грузинским преступным группировкам, которые активно действуют в стране.
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