Продавала органы — в Польше задержали осужденную украинку

Полиция на месте преступления. Иллюстративное фото: Reuters

Польские пограничники задержали украинку, которую приговорили к 12 годам лишения свободы в Казахстане. Женщина торговала человеческими органами и продала 56 почек.

Об этом сообщает Reuters.

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Пресс-секретарь польской прокуратуры в Перемышле рассказала, что 35-летнюю украинку задержали, когда она направлялась из Польши в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что женщину внесли в базу Интерпола и ее разыскивают правоохранители Казахстана.

В материале говорится, что женщину осудили за участие в международной организованной преступной группировке, которая с 2017 по 2019 год незаконно собирала ткани и органы людей и продавала их на черном рынке.

Сейчас в Польше украинку взяли под стражу, где она будет ожидать решения суда об экстрадиции.

Напомним, Польша депортировала иностранных преступников в начале марта. Особое внимание уделяли грузинским преступным группировкам, которые активно действуют в стране.

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