Польща розпочинає депортацію іноземних злочинців у березні

Польська поліція. Фото: Pexels

У Польщі незабаром розпочнеться депортація іноземців. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що перші виселення іноземців, яких звинувачують у скоєнні злочинів у Польщі, відбудуться вже в перший тиждень березня.

Про це повідомляє RMF24.

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В ефірі TVN24 Туск зазначив, що депортації потребують домовленостей із країнами походження затриманих. За його словами, йдеться про "злочинців, які знайшли спосіб жити в Польщі, порушуючи закон". Особливу увагу прем’єр приділив грузинським злочинним угрупованням, які активно діють у країні.

Тим часом польська влада проводить масштабні перевірки та арешти. Як повідомив міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк, лише за перші тижні 2025 року у Польщі звинуватили у скоєнні злочинів 2616 іноземців.

У лютому в рамках спільної операції поліції та прикордонників затримали 1474 особи, з яких 398 іноземців уже підпадають під процедуру депортації.

Торік з Польщі депортували майже 8 тисяч іноземних громадян. Семоняк наголосив, що країна вітає лише тих, хто дотримується закону, працює легально та сплачує податки.

"Ті, хто вчиняє злочини, — абсолютно ні", — додав міністр.

Нагадаємо, стало відомо, що зміниться для українських біженців в Польщі у березні, а також за що можуть депортувати українців.